A Soccerex Rio é mais que um evento, é também uma experiência imersiva projetada para promover conexões e relacionamentos do mundo do futebol. Os participantes têm a oportunidade de se conectar em sessões exclusivas de networking, estreitando relacionamento com os principais tomadores de decisão, especialistas do setor e influenciadores. Durante todo dia, diversas ações proporcionam oportunidades para firmar alianças e explorar as infinitas possibilidades dentro do cenário de negócios do futebol.