O ex-atacante Dagoberto ingressou com uma ação judicial buscando receber auxílio-acidente do INSS devido a lesões sofridas em 2004 e 2006 enquanto jogava pelo Athletico. Em maio de 2023, o pedido administrativo de auxílio-acidente foi recusado, levando o ex-jogador a entrar com a ação no ano anterior.