Sicredi e Federação Paulista de Futebol renovam parceria para 2025

Na última terça-feira (12), ocorreu o lançamento e o sorteio dos grupos do Paulistão Sicredi 2025. O evento marcou o sétimo ano de parceria da instituição financeira cooperativa com a organizadora de um dos principais torneios estaduais do Brasil.

O Paulistão Sicredi 2025 é apenas um dos torneios que contam com a cooperação entre as instituições. Os principais campeonatos organizados pela Federação Paulista de Futebol levarão o nome da instituição financeira cooperativa, desde os torneios de base, como a Copinha Sicredi, passando pelas divisões de acesso do estadual até o Campeonato Paulista Feminino Sicredi, que ocorre no final do ano.

O patrocínio ao campeonato estadual mais importante do Brasil reforça o vínculo do Sicredi com o estado, que é estratégico para a expansão. Com tantos anos de parceria, é possível ver avanços significativos no dia a dia da população local proporcionados pelo futebol.

— Somos um sistema cooperativo bem regionalizado. A minha cooperativa está em uma região onde temos dois times expoentes na Série B: o Grêmio Novorizontino e o Mirassol. Para nossa região, é muito importante estar presente em um evento como o Campeonato Paulista Sicredi. Não podemos negar que a vitrine que o futebol traz ao público é significativa. Isso atrai o comércio, o turismo e gera um movimento muito grande — afirma José Carlos Cuginotti, Presidente do Sicredi Noroeste SP.

Sorteio do Paulistão Sicredi 2025 (Foto: Rodrigo Corsi/Ag. Paulistão)

Novidades para o próximo ano

Na próxima edição, o Sicredi pretende valorizar o torcedor e promover ações que aproximem o Paulistão Sicredi das arquibancadas, oferecendo uma experiência única durante o período de realização do evento esportivo.

A parceria com a Federação Paulista de Futebol proporcionará ações durante os jogos, conteúdos exclusivos nas redes sociais e a criação de experiências especiais para os associados do Sicredi — dentro e fora do campo.

Além disso, haverá distribuição de ingressos para as "torcidas exclusivas" e uma caravana com a taça itinerante, que irá percorrer mais de 10 cidades do interior do estado de São Paulo para aproximar o Paulistão Sicredi da população.

O Sicredi é o único FPF Partner. Este acordo é, segundo a FPF, o maior acordo comercial entre uma federação estadual e uma marca em todo o Brasil.

Rogério Lea, gerente de Comunicação e Marketing da Central Sicredi PR/SP/RJ, destaca como o futebol é uma vitrine para mostrar o potencial do Sicredi à população.

— Vemos o futebol, o esporte mais popular do país, como uma excelente oportunidade para ampliar o reconhecimento de nossa marca e destacar os diferenciais do cooperativismo de crédito e investimento. Continuar essa parceria com a FPF, apoiando desde as categorias de base até os torneios masculinos e femininos, é para nós motivo de imenso orgulho.

O Paulistão Sicredi 2025

O torneio começa no dia 15 de janeiro. A fórmula de disputa permanece igual à das edições anteriores: os times jogam contra as equipes das outras chaves ao longo de 12 rodadas. Ao final, o primeiro colocado de cada grupo enfrentará o segundo em jogo único nas quartas de final.

Confira os grupos

GRUPO A

Botafogo-SP Mirassol Inter de Limeira Corinthians

GRUPO B

Guarani

Portuguesa

Red Bull Bragantino

Santos

GRUPO C

Noroeste

Água Santa

Novorizontino

São Paulo

GRUPO D

Velo Clube

São Bernardo

Ponte Preta

Palmeiras

