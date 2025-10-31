O Grêmio realizou mais um treino para o confronto contra o Corinthians, domingo (1º), às 16h, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão. A atividade desta sexta-feira (31) aconteceu no Centro de Treinamento Presidente Luiz Carvalho.

continua após a publicidade

Após uma análise em vídeo no vestiário, os goleiros foram os primeiros a ir para o campo, onde realizaram atividades específicas da posição sob supervisão dos preparadores.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

Na sequência, os demais atletas participaram de exercícios de ativação no campo dois, orientados pela equipe de preparação física. O foco inicial foi em arranques com mudanças de direção e saltos sobre pequenos obstáculos, aprimorando a explosão e o tempo de reação dos jogadores.

continua após a publicidade

Em seguida, os auxiliares técnicos dividiram o grupo em dois quadrantes para uma atividade de posse de bola. Separados em três equipes que se alternavam nos espaços, os jogadores tinham o desafio de trocar passes com no máximo dois toques, utilizando coringas, enquanto o time adversário tentava recuperar a bola.

Para encerrar o treino, o técnico Mano Menezes comandou uma atividade tática no campo um, já projetando o confronto diante dos paulistas. O treinador interrompeu a movimentação em alguns momentos para ajustar o posicionamento, orientar o elenco e repetir jogadas de bola parada.

continua após a publicidade

Assim, a provável escalação do Grêmio é: Tiago Volpi; João Lucas, Noriega, Kannemann e Marlon; Dodi, Arthur e Edenílson; Alysson, Amuzu e Carlos Vinicius.

A equipe realiza o último treino da semana na manhã deste sábado e embarca no início da tarde para São Paulo. Em caso de vitória, o Grêmio pode subir duas posições e ficar mais próximo do G7 na tabela do Brasileirão.

Arthur deve ser titular na partida (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Desfalques confirmados

Para o confronto diante do Corinthians, o técnico Mano Menezes lida com uma lista extensa de desfalques. Estão fora Balbuena, que se recupera de uma fratura no tornozelo direito; Braithwaite, em tratamento após cirurgia no tendão de Aquiles do pé esquerdo; João Pedro, com trombose no ombro direito; Rodrigo Ely, que passou por cirurgia no joelho esquerdo; além de Villasanti e Willian, com lesões no joelho esquerdo e no pé direito, respectivamente. A tendência é que todos retornem aos gramados apenas em 2026.

Além deles, Marcos Rocha segue em processo de recuperação de uma lesão muscular e também deve ficar fora da partida.