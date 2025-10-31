Goleiro reserva do Vitória admite 'falta de ritmo' para enfrentar o Cruzeiro

Uma das principais novidades do Vitória para a partida contra o Cruzeiro, a partir das 16h deste sábado (horário de Brasília), no Mineirão, pela 31ª rodada, é o goleiro Thiago Couto, que faz sua estreia como titular depois da lesão de Lucas Arcanjo.

A primeira e única partida de Thiago Couto com a camisa vermelha e preta foi justamente no último sábado, quando ele substituiu Arcanjo logo aos 25 minutos do primeiro tempo da partida contra o Corinthians, no Barradão. Esse foi o primeiro jogo dele depois de oito meses, o que evidencia a falta de ritmo do atleta.

— É um desafio muito grande estar sem ritmo de jogo. Acho que para qualquer atleta, para qualquer posição, mas principalmente para goleiro também. Porque são um pouco diferentes as ações que você faz durante o treino e as durante o jogo. Mas isso eu acho que minimiza quando você tem um desempenho bom nos treinos, tem uma dedicação, não deixa o ritmo cair, eu acho que isso facilita um pouco mais na hora de se readaptar ao jogo — analisou em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

A última partida oficial de Thiago Couto tinha sido pelo Sport, no dia 15 de fevereiro, quando foi titular na derrota do Leão da Ilha para o Náutico, pela fase de grupos do Campeonato Pernambucano. Sua temporada mais regular foi em 2023, quando foi peça importante no acesso do Juventude para a Série A, com 40 jogos e titularidade garantida.

Thiago Couto será o goleiro do Vitória contra o Cruzeiro (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Oportunidade de ouro para Thiago Couto

Contratado por empréstimo junto ao Sport em uma troca de goleiros - Gabriel deixou o Vitória e foi para Recife -, Thiago Couto chegou ao clube para ser uma sombra de Lucas Arcanjo. Mas a boa fase do goleiro titular adiou uma possível estreia do novo arqueiro, que esperou por mais de três meses para entrar em campo.

— Com certeza, houve o aprendizado do dia a dia, conviver com ele [Lucas Arcanjo] ali, estar no dia a dia treinando. O Lucas é uma pessoa sensacional, né? É um ídolo aqui do clube. E observando ali a maneira dele de ser, convivendo com ele no dia a dia, isso me fez entender um pouco mais dos motivos pelo qual ele conseguiu ter um desempenho tão bom. E esse é o aprendizado que eu levo. É o aprendizado que eu levo para minha carreira e também desde já desejar uma boa recuperação para ele.

Este sábado, então, será um dia especial para Thiago Couto, que vai fazer sua estreia como titular na partida decisiva contra o Cruzeiro. Ele, inclusive, vai seguir como guarda-redes do Vitória até o final da temporada, já que Lucas Arcanjo só deve voltar no início de 2026.

— É um momento importante para mim, é claro que geralmente quando se muda goleiro, não é uma situação muito boa, né? Porque ou ocorreu alguma expulsão ali no jogo, alguma lesão. E a gente não deseja isso para ninguém. Mas infelizmente no futebol acontece. E o nosso papel é estar preparado para quando acontecer esses momentos, estar preparado e pronto para assumir — completou.