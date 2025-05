Série B: Athletic atropela o Botafogo-SP; Amazonas e CRB empatam

A sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro teve sequência nesta segunda-feira (12), com duas partidas. O Athletic-MG visitou o Botafogo-SP e venceu por 3 a 0, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP). Já Amazonas e CRB ficaram no empate por 1 a 1 no Estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com os resultados, o Athletic chega aos seis pontos e assume a 15ª colocação, deixando a zona de rebaixamento, enquanto o Pantera tem cinco pontos, em 18º. Por sua vez, o Amazonas sai da lanterna e agora é o 19º colocado, com três pontos, e o CRB soma 12 na sexta posição.

Confira os resultados da 7ª rodada da Série B

Botafogo-SP 0 x 3 Athletic

A equipe mineira surpreendeu e levou a melhor conta o Botafogo-SP em Ribeirão Preto. Apesar dos donos da casa dominarem a posse de bola, o Athletic foi efetivo nos contra-ataques e conseguiu as melhores chances. Max, Ezequiel e Neto Costa fizeram os gols da vitória.

continua após a publicidade

Amazonas x CRB

Amazonas e CRB fizeram um jogo movimentado em Manaus, com emoção até o fim. Os donos da casa abriram o placar logo aos oito minutos, com Luan cobrando pênalti. Os visitantes controlaram a posse de bola a partir daí, enquanto a Onça Pintada arriscava contra-ataques, sobretudo pelo lado direito. Já nos acréscimos do segundo tempo, Rafinha marcou para o time alagoano e deixou tudo igual.

➡️ CBF oficializa Comissão Nacional de Clubes com integrantes das 4 divisões