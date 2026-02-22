Técnico interino vê Atlético-MG dominante e analisa gol sofrido como 'lance isolado'

Atlético e América empataram em 1 a 1 neste domingo (22), na Arena MRV, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Mineiro. O técnico interino Lucas Gonçalves destacou que sua equipe foi superior e poderia ter conquistado a vitória, ou até mesmo saído com uma vantagem maior, ressaltando que o gol do América foi um lance isolado, uma das poucas chegadas do time adversário.

O treinador foi questionado sobre as mudanças realizadas no segundo tempo. A equipe vencia por 1 a 0 quando Lucas optou por colocar o time mais ofensivo. No final, em um erro, sofreu um contra-ataque e cedeu o empate. Ele analisou que o jogo estava sob controle e sem grandes riscos, sendo o momento adequado para tentar ampliar a vantagem, mas que, em um lance isolado, o empate acabou acontecendo nos acréscimos.

— A gente não estava sofrendo muita finalização, o América não estava nos gerando muito perigo. Dessa forma, entendemos que as mudanças nos dariam uma maior condição no jogo. Em vez de ter dois volantes para defender, a gente acabou jogando com um volante só no segundo tempo. —

— Tivemos diversas situações de contra-ataque e chances até para fazer o segundo gol. Eu entendo que o lance do gol acabou sendo um caso isolado, pois não tínhamos sofrido finalizações claras — acrescentou o treinador.

Erros defensivos recorrentes no Atlético

Questionado sobre os recorrentes erros defensivos do Atlético, Lucas Gonçalves afirmou que a equipe vem trabalhando para corrigi-los e busca equilibrar ataque e defesa, visando alcançar resultados melhores:

— É algo que vem sendo recorrente, não é de hoje. A gente está tentando corrigir isso, tentando dar mais equilíbrio para a equipe. É exatamente isso, a busca do equilíbrio, nem tanto para a frente para se expor e acabar tomando gol como vem sendo recorrente, e nem tanto para trás também — frisou o interino.