Scarpa lamenta empate e faz mistério ao falar de novo treinador do Atlético-MG

Atlético e América empataram em 1 a 1 neste domingo (22), na Arena MRV, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Mineiro. Após a partida, Gustavo Scarpa lamentou o empate cedido nos acréscimos e fez mistério ao comentar sobre o novo treinador do Galo.

O meio-campista destacou a frustração pelo resultado, afirmando que não há motivo para comemoração. Scarpa ressaltou que a prioridade agora é o jogo do Campeonato Brasileiro, que acontece no meio da semana, antes de voltar a focar na partida de volta da semifinal.

— Sem dúvida não tem muito pra comemorar não. O time deu uma vacilada no final, coisa que time grande não pode fazer, tem que ter paciência. Agora é focar no brasileirão, que a gente também precisa vencer, pra depois pensar no segundo jogo da semifinal — lamentou Scarpa.

Fez mistério sobre o novo treinador do Atlético

Questionado sobre o novo treinador, Eduardo Domínguez, que já tem acerto com o Atlético mas ainda não foi oficialmente anunciado, Scarpa manteve mistério. O jogador explicou que o clube ainda não comunicou nada aos atletas.

Mesmo assim, destacou que a equipe se preparará para entender o estilo e as ideias do treinador que assumir o comando, buscando estar sempre à disposição para seguir suas orientações.

— A verdade é que o clube não passou nada oficial pra gente. Então a gente tá esperando uma informação oficial para começar a se preparar, para tentar entender de uma forma mais direta o que ele pensa, as ideias dele.

Mas independente do treinador que vier, a gente vai dar o nosso máximo, todo mundo se colocar à disposição, e deixar o ego de lado. A gente tem feito isso, só que infelizmente hoje foi uma falha nossa — comentou o meia atleticano.