O 51º título do Bahia no Campeonato Baiano, após empate por 1 a 1 com o Vitória, ficou manchado pela atitude de alguns atletas da dupla Ba-Vi no Barradão, na tarde deste domingo. Antes do apito final, aos 51 minutos do segundo tempo, quando o Rubro-Negro ainda vencia por 1 a 0, uma falta dura cometida por Kayky em Matheuzinho foi princípio de uma grande confusão que perdurou até o apito final.

Os atletas do Vitória ficaram revoltados com a atitude do atacante do Bahia e partiram para cima do jogador. A partir daí, os dois elencos se envolveram em uma grande confusão, com participação de membros da comissão técnica dos dois times.

Willian José e Lucas Halter se enroscam em disputa pela bola na final do Campeonato Baiano (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

Trocas de socos entre jogadores de Bahia e Vitória

O volante Caio Alexandre, do Bahia, e o zagueiro Zé Marcos, do Vitória, chegaram a trocar socos dentro de campo. Ambos terminaram expulsos. Quem também levou vermelho foi Danilo Fernandes, goleiro reserva do Bahia. O árbitro Wilton Pereira Sampaio chegou a expulsar Baralhas, do Vitória, por possível agressão a Kayky, mas voltou atrás ao olhar o VAR.

Tudo isso aconteceu após Cauly também ser expulso, três minutos antes da confusão, quando deixou o braço em Lucas Halter, em jogada sem bola.

O resultado foi um acréscimo de 18 minutos no tempo regulamentar, o suficiente para o Bahia aproveitar as brechas do Vitória e empatar o jogo com o próprio Kayky, que confirmou o título do Campeonato Baiano.

Mas não acabou por aí. Depois do gol, jogadores do Rubro-Negro baiano foram para cima de Marcos Felipe, por suposta comemoração em direção à torcida, e goleiro saiu correndo em para os vestiários. Vale lembrar que só torcedores do Leão estavam no estádio. Mais uma confusão generalizada se formava, com participação até de Thiago Carpini, técnico do Vitória.

Em entrevista à TVE Bahia, Marcos Felipe minimizou a confusão e exaltou a união do time tricolor.

- Clássico é dessa forma, vai ter provocação e confusão. Todo mundo querendo vencer. Hoje mostramos a força do Bahia dentro de campo, um defendendo o outro. Essa é a força do nosso grupo, todo mundo junto, sempre unido.

Quando os ânimos se acalmaram, o árbitro resolveu terminar o jogo e os atletas do Bahia puderam comemorar o tão esperado 51º título baiano.