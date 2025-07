Escalação do Corinthians: Dorival escala ‘ataque inédito’ contra o Palmeiras

O Corinthians está escalado para enfrentar o Palmeiras, na noite desta quarta-feira (30). Pela primeira vez no comando do Timão, Dorival Júnior irá escalar o ataque com Rodrigo Garro, Memphis e Yuri Alberto para o duelo na Neo Química Arena, marcado para às 21h30 (de Brasília).

Yuri Alberto retorno ao time titular após dois meses. A última vez que iniciou uma partida foi na vitória por 1 a 0 sobre o Santos, no dia 18 de maio, pelo Campeonato Brasileiro. Antes disso, Dorival Júnior não pôde contar com Rodrigo Garro, fora por uma tendinopatia patelar no joelho direito.

O treinador inclusive creditava um mau retrospecto ofensivo à falta dos três jogadores. O Corinthians preparou um cronograma para que Yuri Alberto retornasse justamente no confronto com o Palmeiras, tido como uma prioridade para a comissão técnica.

Os únicos desfalques de Dorival Júnior para o Derby são o lateral-esquerdo Hugo Farias e o volante Maycon. O Corinthians entra em campo no clássico sem nenhum jogador pendurado.

A equipe entra em campo com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis e Yuri Alberto.

O Palmeiras de Abel Ferreira inicia o jogo com: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Anibal Moreno, Lucas Evangelista e Maurício; Sosa, Facundo Torres e Vitor Roque.

Dorival Júnior escalou força máxima no Corinthians (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Decisão para o Corinthians

O duelo marca o reencontro dos finalistas do último Campeonato Paulista, vencido pelo Corinthians. A definição pelo chaveamento aconteceu após sorteio da CBF. Não há critério de gols fora de casa e o time que somar mais pontos nas duas partidas avança às quartas de final da competição nacional.

O confronto de volta está marcado para a próxima quarta-feira (6), no Allianz Parque, às 21h30 (de Brasília). Ao contrário do que acontecerá na Neo Química Arena, a partida terá apenas torcedores do Palmeiras.