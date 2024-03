Benja faz reflexão sobre Abel Ferreira após confusão em São Paulo x Palmeiras; veja

Abel Ferreira foi xingado por um dirigente do São Paulo após o clássico (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/03/2024 - 20:04 • São Paulo (SP)

O clássico entre São Paulo e Palmeiras foi marcado por uma grande confusão após o jogo, no Morumbi, no último domingo (3). Carlos Belmonte, dirigente do Tricolor, chamou Abel Ferreira de "português de merda". O apresentador Benjamin Back questionou a irritação com o treinador do Alviverde.

- Qual o problema com Abel Ferreira? Que tanto esse cara incomoda? É pelo fato dele fazer muito sucesso ou por fazer muito sucesso e ser português? Não dá para entender. O que esse dirigente do São Paulo falou: "Seu português de merda". O que é isso? O Abel não é um bandido não - começou.

- O Abel é um técnico de futebol que no Brasil faz um sucesso absurdo. Se dentro de campo ele é chato, quer apitar jogo e reclamar, ok. O árbitro que resolva isso. Não precisa xingar o cara. Qual clube e qual torcedor no Brasil não gostaria de ter um técnico igual a ele? - completou o apresentador.