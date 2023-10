A partida começou com superioridade do São Paulo, que dominou as principais ações da etapa inicial e criou duas chances com apenas dez minutos de bola rolando no Raulino de Oliveira. O Flamengo até respondeu com boas oportunidades, mas não tirou o zero do placar. Até que aos 34', Henrique abriu o marcador para os paulistas. A bola desviou na defesa do Flamengo, tirando qualquer possibilidade de defesa do goleiro Caio Barone. Oito minutos depois, o artilheiro tricolor Ryan Francisco cabeceou depois de cobrança de escanteio e mandou direto para o fundo do gol, ampliando a vantagem são-paulina.