São Paulo sub-20 x Corinthians sub-20: onde assistir e prováveis escalações

São Paulo sub-20 e Corinthians sub-20 se enfrentam nesta segunda-feira (7), às 20h (de Brasília), no CT da Cotia. O confronto é válido pela quinta rodada do Brasileirão sub-20 e terá a transmissão exclusiva do SporTV (TV fechada). Os clubes voltam a se encontrar após a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O Tricolor Paulista começou bem o campeonato depois de golear o Grêmio pelo placar de 5 a 1. No entanto, nos três últimos confrontos, o time do técnico Allan Barcelos não conseguiu uma vitória, sendo dois empates e uma derrota nesse meio tempo.

Lateral do Corinthians, Caipira marca atleta do São Paulo na final da Copinha (Foto: Anderson Romao/AGIF)

O Corinthians, por sua vez, segue invicto nesta edição de Brasileirão. O clube também foi vitorioso na primeira rodada e superou o Bahia fora de casa pelo placar de 2 a 1. Entretanto, assim como seu rival, o time alvinegro não conseguiu engatar uma sequência de vitórias depois da estreia. O Timão empatou seus últimos jogos contra Grêmio, Cuiabá e Botafogo.

Tudo sobre o duelo entre São Paulo sub-20 e Corinthians sub-20 (onde assistir, horário, local e prováveis escalações)

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO SUB-20 X CORINTHIANS SUB-20

5ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO SUB-20

📆 Data e horário: segunda-feira, 7 de abril de 2025, às 20h (de Brasília);

📍 Local: Centro de Treinamento da Cotia, em São Paulo;

📺 Onde assistir: SporTV (TV fechada)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SÃO PAULO (Técnico: Allan Barcellos): Luciano; Maik, Igão, Andrade e Guilherme Reis; Matheus Ferreira, Lucca e Djhordney; Alves, Paulinho e Lucas Ferreira

CORINTHIANS (Técnico: Orlando Ribeiro): Cadu; João Vitor, Fernando Vera, Guilherme Gama e Vinícius Gomes; Caraguá, Yago e Bahia; Dieguinho, Léo Agostinho e Gui Negão