Auxiliar do Corinthians elogia substitutos em vitória no Brasileirão

O Corinthians venceu o Vasco por 3 a 0 neste sábado (05), na Neo Química Arena, em duelo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Os gols foram marcados por Memphis Depay, Yuri Alberto e João Victor (contra). A equipe comandada por Ramón Díaz ainda teve dois gols anulados na segunda etapa.

Esta foi a primeira vitória na competição já que na primeira rodada o Timão ficou no empate por 1 a 1 contra o Bahia, fora de casa.

Na entevista coletiva, o auxiliar do time Emiliano Díaz destacou as performances de Igor Coronado e Breno Bidon na equipe titular. Coronado foi substituído por Romero após sentir o ombro em dura jogada com o adversário.

Coronado não ganhava uma chance como titular há um mês. Nesta temporada, foi titular em 10 partidas.

-Ele fez um grande jogo hoje. Estamos contentes. Depois do Guarani, ele se machucou e não podemos perder mais ninguém. Eles insistem e querem jogar. Mas o calendário, o tempo de viagem... nós não queremos perder mais ninguém. Ele poderia sentir. Não é que foi uma pancada, mas uma lesão de tendão. Queríamos usar todos, mas há um processo para que ele possa jogar 70 minutos como ele fez hoje. Fez um bom jogo, controlou o espaço, ficou entre linhas e fez o que agente pediu... que não ficasse tão afastado do volante. - completou Emiliano

Bidon também foi elogiado por ter atuado durante os 90 minutos. Emiliano disse que o atleta é fundamental para a equipe taticamente e que joga muito bem na criação.

Igor Coronado durante a vitória do Corinthians por 3 a 0 diante do Vasco, em casa. (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

O Corinthians encara o América de Cali, da Colômbia, na próxima terça-feira (08), às 21h30, no Pascual Guerrero, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana.

DM do Corinthians:

O Corinthians ainda tem alguns atletas importantes de fora de combate. O meia Rodrigo Garro segue na Espanha fazendo um tratamento inovador no joelho direito.

Já o goleiro Hugo Souza, sentiu ainda na primeira fase do estadual uma lesão muscular grau 2b do retofemoral da coxa direita. Nos jogos contra o Huracán e Vasco, o arqueiro foi substituído por Donelli.

O zagueiro Gustavo Henrique, com um incômodo na coxa direita, o lateral Angileri, com uma lesão muscular no bíceps femoral da coxa esquerda e o voltante Ryan, que se recupera de uma tendinite no adutor do quadril esquerdo, estão no Departamento Médico do Corinthians.