São Cristóvão x Rússia sub-21: entenda o que motivou o jogo ‘aleatório’

O inusitado amistoso entre a equipe do São Cristóvão, da terceira divisão do futebol carioca, e a seleção russa sub-21 chamou atenção dos fãs de futebol nesta segunda-feira (18). A partida, realizada no Estádio Ronaldo Nazário, na Zona Norte da cidade, terminou com o placar de 4 a 0 para os europeus e estimulou a curiosidades de torcedores: o que teria motivado uma partida tão 'aleatória'?

São Cristóvão x Rússia sub-21: saiba o motivo do jogo

Os russos já realizava uma excursão na cidade do Rio de Janeiro, intermediada por um dos patrocinadores do São Cristóvão. A partida disputada nesta segunda (18) foi a quarta da viagem à América do Sul: a seleção europeia já tinha enfrentado - e vencido - as equipes de base de Fluminense, Botafogo e do Paraguai. Com uma brecha na agenda russa, os times aproveitaram o elo do patrocinador para marcar o amistoso.

Fluminense 1x2 Rússia

Botafogo 1x4 Rússia

Paraguai 2x6 Rússia

São Cristóvão 0x4 Rússia

Apesar da goleada, a partida serviu de preparação para a próxima temporada do Tóvão, que disputa a Série B1 do Campeonato Carioca, popularmente conhecida como a terceira divisão.

Como foi o jogo?

Sob o sol escaldante da Zona Norte do Rio de Janeiro, os russos foram superiores ao Tóvão. De pênalti, Nikishin abriu o placar aos 36 minutos, em um jogo até então equilibrado. No segundo tempo, nem o calor não impediu a Rússia de se impor e dominar o time da casa.

O camisa 11 voltou a marcar aos 23', e Kokshrarov deixou o dele aos 42' após sair do banco de reservas. No último lance, Nikishin fez seu terceiro na partida para fechar a conta. Do lado do São Cristóvão, mesmo com a goleada, o goleiro Mimito foi destaque e saiu de campo ovacionado.

