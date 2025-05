Palmeiras perde titular e tem retorno de lesionado na Libertadores

Titular do Palmeiras nas últimas partidas, Felipe Anderson não viajou com o restante do elenco para o Paraguai e será desfalque no duelo contra o Cerro Porteño, na noite desta quarta-feira (7), pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Palmeiras terá 'reforço caseiro' para sequência decisiva na temporada

Devido ao acúmulo de minutos em campo, o meio-campista foi poupado pela comissão técnica. A tendência, por sua vez, é que Maurício e Raphael Veiga, recém recuperado de lesão no ombro, disputem a vaga.

Também liberado pelo departamento médico, Marcos Rocha aparece na lista de relacionados para o confronto. No entanto, Giay será mantido na lateral direita, com Piquerez na esquerda e Bruno Fuchs e Gustavo Gómez como dupla de zaga.

Com o departamento médico quase zerado após complicações no início da temporada, o Palmeiras tem apenas dois desfalques: o zagueiro Micael e o atacante Bruno Rodrigues. O segundo, inclusive, participou de parte das atividades na Academia de Futebol e deve retornar ao time na segunda metade de maio.

Com nove pontos conquistados em três rodadas, o Palmeiras joga por uma vitória simples em Assunção para garantir a classificação às oitavas de final da Conmebol Libertadores. Após visitar o Cerro Porteño, a equipe comandada por Abel Ferreira fecha a fase de grupos com duas partidas no Allianz Parque.

Marcos Rocha voltou a ser relacionado após se recuperar de lesão, mas não será titular do Palmeiras no duelo contra o Cerro Porteño (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Provável escalação do Palmeiras

Assim, a provável escalação do Palmeiras para a partida tem: Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Maurício (Raphael Veiga); Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque.

As equipes se enfrentam a partir das 21h30 (de Brasília), no estádio Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai, em duelo válido pela quarta rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. No primeiro encontro entre os times, realizado no Allianz Parque, o Verdão levou a melhor e venceu por 1 a 0.