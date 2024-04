Romário está de volta aos gramados (Foto: Eliza Ranieri/Lance!)







Publicada em 25/04/2024 - 17:48 • Rio de Janeiro (RJ)

Romário concedeu a primeira entrevista desde que voltou aos gramados. O presidente e atacante do America contou os planos para a disputa da Série A2 do Campeonato Carioca. Confira no player acima.

Em relação ao treino, eu estou cansado para caralho. Daqui a pouco vem a marca aí me buscar, para quem está há 16 anos sem treinar. Eu acredito que o geral aqui até deu para correr um pouquinho. E a ideia é que a gente vai conversar daqui para frente. Quero deixar uma coisa bem clara para todos. Eu não vou disputar o campeonato. A ideia é jogar alguns minutos de algumas partidas. Até porque o mais importante para o América nessa competição é a questão técnica — revelou Romário

No mesmo tom irreverente de sempre, Romário também comentou a possibilidade de bater pênaltis. O atacante brincou e afirmou que vai cobrar de qualquer jeito.

- (Se tiver um pênalti) O presidente vai pedir ao treinador para bater. Se o treinador decidir que ele não vai bater, o treinador vai sair e o presidente vai bater de qualquer jeito. Cara, isso é uma responsabilidade para o presidente.

America fez um treino aberto nesta quinta-feira (25) (Foto: Eliza Ranieri/Lance!)

🎙️ CONFIRA MAIS RESPOSTAS DE ROMÁRIO:

JOGAR JUNTO COM O FILHO

- O meu objetivo aqui, o maior de todos aqui é ter a oportunidade de jogar com o meu filho. Eu já ouvi, leio aí, não só no futebol, muitos atletas têm esse objetivo. Eu estava lendo hoje, inclusive, o Lebron James, com essa possibilidade de jogar com o filho dele em que vem, o Rivaldo já teve essa possibilidade, pouquíssimos tiveram e muitos quiseram. E eu vou ter essa oportunidade.

OBJETIVO NA TEMPORADA

- O objetivo do América, como todos sabem, eu já coloquei e vou repetir. Por mais que seja difícil, é ser campeão dessa segunda divisão. Para o ano que vem a gente vai. Para a gente disputar a divisão principal do nosso campeonato carioca.