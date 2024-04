Copiar Link

Escrito por Mauricio Luz , supervisionado por Lance! • Publicada em 25/04/2024 - 17:17 • Rio de Janeiro (RJ)

O Jogo das Estrelas terá sua vigésima edição em dezembro de 2024, e Zico voltou a expressar o desejo de contar com Ronaldinho Gaúcho na partida. Em evento realizado nesta quinta-feira (25), em hotel na Barra da Tijuca, o Galinho comandou a entrega dos prêmios arrecadados às instituições de caridade ajudadas pelo projeto. Além disso, afirmou que o "Bruxo" é o único convidado que falta em sua lista.

➡️ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- Eu só vou lá pra jogar, não participo (da organização). Mas convidado, já frizei isso no ano passado, o único que eu gostaria e ainda não teve oportunidade de vir é o Ronaldinho Gaúcho. Gostaria de ver no nosso jogo, já foram feitos vários convites. Ele tem suas viagens, seus compromissos, e a gente entende. Mas, se ele ele desse o prazer de estar nessa festa... vocês poderiam ajudar também, né? Quem tiver um conhecido, fala com ele (risos)... mas a gente fala com o Assis (irmão), fala com ele, mas entende a dificuldade - afirmou Zico, em evento do Jogo das Estrelas.

Além da "convocação" de Ronaldinho, o eterno camisa 10 do Flamengo também comentou a alegria de estar distribuindo as doações às instituições parceiras. O ex-jogador ainda brincou sobre sua aposentadoria do evento, e relembrou história sobre a participação de Ademir da Guia no Jogo das Estrelas.

- A felicidade maior, além do objetivo de fazer o jogo, dos jogadores que vem sem receber nada por isso, alguns ajudam inclusive, e a gente está aqui hoje podendo beneficiar essas instituições. Tomara que façam um bom proveito e que seja importante para cada uma delas - declarou o Galinho

- Feliz de poder ainda estar participando, porque esse menino aqui (Junior Coimbra, filho de Zico e organizador do evento) é um pouquinho maldoso. Quando eu disse que seria minha última partida, ele trouxe o Ademir da Guia com 72 anos (risos). Isso já faz mais de 10 anos, jogo foi numa quarta-feira, na segunda eu tava fazendo injeção - completou.

Neste ano, nada menos do que 19 instituições foram agraciadas pelo Jogo das Estrelas: ABBR, Associação Semente da Vida da CDD, Capoeira IBCE, Casa Ronald RJ, CEEAK - Allan Kardec, Coletivo Vila Beira Mar, Desapego Solidário, É Por Amor, Fundação do Rim, Instituto Arteiros, Instituto Movimento e Vida, LIAP-Amor Puro, Maranathá Rio, Meninos de Luz, Origem Amorim, Projeto Avante e Repartir. O Instituto PHI foi beneficiado pelo Passaporte Solidário, um camarote especial no dia do jogo, e o NEAC-Projeto Equilíbrio recebeu 75 pares de chuteiras no projeto DOE GOLS.

Zico e membros das instituições beneficiadas pelo Jogo das Estrelas; craque pediu participação de Ronaldinho (Foto: Maurício Luz / Lance!)