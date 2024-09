Rodrigo Caetano rebate Landim sobre lesão de Pedro: ‘Controle de carga existe’

Rodrigo Caetano defende comissão técnica da Seleção Brasileira (Foto : Staff Images/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/09/2024 - 19:57 • Rio de Janeiro (RJ)

Durante o sorteio de mandos de campo da semifinal da Copa do Brasil na sede da CBF, realizado nesta sexta-feira (20), Rodrigo Caetano, Coordenador de seleções masculinas da confederação, rebateu a declaração de Rodolfo Landim. O presidente do Flamengo alegou que Pedro foi submetido a carga de treino muito forte na Seleção, antes de sofrer grave lesão no joelho esquerdo.

- Não estou aqui para fazer análise de nenhuma declaração a respeito disso. Posso dizer que tem grandes profissionais aqui da CBF que já estão há muito tempo, são permanentes da casa e realizam esse trabalho ao longo de todos esses anos. Não somente com essa comissão técnica. Esse controle de carga existe, tivemos todo o cuidado do mundo. Agora, análise se foi ou não foi, não vou entrar nesse debate. A gente sempre gera todo e qualquer tipo de relatório, não só para o Flamengo, Atlético-MG... Para todos os clubes, de tudo que os atletas fazem desde o primeiro dia que chegam aqui. Obviamente foram respeitados, na nossa visão, todos esses protocolos - disse o Coordenador.

Segundo Rodrigo Caetano, todos os clubes recebem um relatório de todos os trabalhos feitos com os seus jogadores convocados na Seleção. O Coordenador garantiu que a CBF fez tudo que podia e tratou a grave lesão de Pedro, que o afastará dos gramados por cerca de oito meses, como uma "fatalidade":

- Infelizmente foi um acidente, uma fatalidade. Era o segundo dia de treinamento, o primeiro foi o recovery. Mesmo antes de iniciar o treinamento infelizmente teve esse acidente que o tirou da temporada, o que a gente lamenta. A CBF fez o que precisava ser feito, deu toda a condição e fez o investimento necessário para que ele retornasse o mais rapidamente possível ao Rio de Janeiro para que iniciasse o treinamento, pudesse ter a intervenção cirúrgica. Agora nos resta acompanhar e apoiá-lo porque o Flamengo tem grandes profissionais e vai conduzir muito bem a recuperação dele.

Indenização ao Flamengo

O Flamengo entrará em contato com a Fifa, para ativar o "The FIFA Club Protection Programme" (Programa da Fifa de Proteção dos Clubes). Rubro-Negro busca o ressarcimento pela lesão sofrida por Pedro em treino da Seleção. O valor a ser recebido é proporcional ao salário anual do centroavante. Questionado sobre essa questão, Caetano disse que a CBF será uma facilitadora para o clube ser indenizado:

- Todo atleta convocado, ele tem um seguro obrigatório da Fifa, além de um seguro contratado pela CBF. Isso está sendo conduzido pelo departamento jurídico, mas creio que é um direito. O que posso te afirmar é que a CBF é facilitadora em todos os sentidos para que, não o Pedro, e sim, o Flamengo tenha direito a esse tipo de indenização.

Próximo compromisso do Flamengo é contra o Grêmio, no domingo (22), às 18h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).