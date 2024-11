Resultados do futebol de ontem (21/11/2024)

Entre os resultados do futebol de ontem, quinta-feira (21), o destaque foi a vitória do Internacional sobre o Vasco. Com isso, o Inter manteve vivo o sonho do título e o Vasco se afastou do Z7. Também tivemos as partidas de ida da Copa do Brasil Sub-20, já se desenhando uma possível final entre Palmeiras e São Paulo.

Resultados do futebol de quinta-feira, 21 de novembro de 2024

Resultados do Brasileirão

Vasco 0 x 1 Internacional

Resultados da Copa do Brasil Sub-20

São Paulo sub-20 2 x 0 Bahia sub-20

Palmeiras sub-20 5 x 1 Ceará sub-20

Resultados da UEFA Champions League Feminina

Valerenga feminino 1 x 1 Bayern de Munique feminino

Hammarby feminino 1 x 2 Manchester City feminino

Arsenal feminino 1 x 0 Juventus feminino

Sankt Polten feminino 1 x 4 Barcelona feminino

Resultados do Campeonato Argentino

Barracas Central 1 x 1 Belgrano

Talleres 2 x 0 Sarmiento Junin

Independiente 1 x 0 Gimnasia

Independiente Rivadavia 2 x 1 River Plate

Resultados da Copa do Rei da Espanha

Jove Español 0 x 5 Real Sociedad

Rafael Paiva, técnico do Vasco, foi vaiado pela torcida (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Resultado do jogo do Vasco

O Vasco perdeu para o Internacional por 1 a 0 e desperdiçou a chance de encostar no G7 do Campeonato Brasileiro, em partida válida pela 34ª rodada. O único gol na noite desta quinta-feira (21), em São Januário, foi marcado por Wesley. O resultado fez com que os torcedores vascaínos perdessem a paciência e hostilizassem o técnico Rafael Paiva.

Com a derrota, o Vasco passa a ocupar a 10ª colocação na tabela do Brasileirão, com 43 pontos. Já o Internacional confirma a grande campanha de recuperação desde a chegada do técnico Roger Machado. Com o resultado, completou 15 jogos de invencibilidade no Brasileirão, com 11 vitórias e 4 empates no período. O Colorado continua na quinta posição, com os mesmos 62 pontos do Flamengo.