Resultados de ontem do futebol no Brasil e no mundo (20/01/2025)

A estreia do São Paulo no Paulistão 2025 foi a grande atração da rodada desta segunda-feira pelo campeonatos estaduais do Brasil. Mas o Tricolor Paulista ficou no empate sem gols diante do Botafogo-SP, em Ribeirão Preto. Na Europa, duas goleadas marcaram o dia. Pelo Espanhol, no La Cerámica, o Villarreal aplicou um 4 a 0 no Mallorca; e no Giuseppe Sinigaglia, pelo Italiano, o Como surpreendeu a Udinese fazendo 4 a 1. ➡️ Veja os resultados e as tabelas das principais competições do Brasil e no mundo

Resultados pelo Brasil e pelo mundo:

Campeonato Paulista (2ª rodada)

Botafogo-SP 0 x 0 São Paulo

➡️ Classificação e tabela do Campeonato Paulista

Campeonato Inglês (22ª rodada)

Chelsea 3 x 1 Wolverhampton

➡️ Classificação e tabela da Premier League

Campeonato Espanhol (20ª rodada)

Villarreal 4 x 0 Mallorca

➡️ Classsificação e tabela de La Liga

Campeonato Italiano (20ª rodada)

Como 4 x 1 Udinese

➡️ Classificação e tabela da Serie A

Campeonato Português (18ª rodada)

Boavista 2 x 3 Casa Pia

Campeonato Saudita (16ª rodada)

Al-Fayha 1 x 0 Al-Kholood

Al-Raed 0 x 2 Al-Okhdood

Al Ettifaq 1 x 2 Al Ahli

➡️ Classificação e tabela do Campeonato Saudita

Campeonato Pernambucano (3ª rodada)

Petrolina 0 x 1 Maguary

➡️ Classificação e tabela do Campeonato Pernambucano

Campeonato Paraibano (3ª rodada)

Serra Branca 2 x 1 Pombal

Campeonato Sergipano (3ª rodada)

Falcon 4 x 0 Barra

Campeonato Piauiense (2ª rodada)

Piauí 0 x 2 Parnahybva

Campeonato Capixaba (1ª rodada)

Jaguaré 0 x 2 Capixaba

Porto Vitória 1 x 1 Real Noroeste

Campeonato Mato-Grossense (3ª rodada)

Operário de Várzea Grande 4 x 0 Sport Sinop