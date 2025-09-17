Reinaldo confia no Mirassol em duelo inédito pelo G-4

Sob o comando do jovem técnico Rafael Guanaes e com a grande fase do experiente lateral-esquerdo Reinaldo, artilheiro e jogador mais decisivo da equipe com sete gols e três assistências, o Mirassol encara o Botafogo na noite de hoje no Engenhão para se manter no G4. A vitória sobre o Grêmio por 1 a 0 na última rodada em Porto Alegre colocou o caçula da Série A pela primeira vez entre os quatro melhores do Brasileirão, mesmo com um jogo a menos.

O Botafogo, por sua vez, com 35 pontos e três a menos que o adversário, joga em casa, precisa se recuperar dos últimos maus resultados, e tira o Mirassol da quarta posição em caso de vitória. Referência da equipe paulista, Reinaldo prega respeito ao rival, mas avisa que o Mirassol viajou ao Rio de Janeiro pensando grande.

- O Botafogo merece todo nosso respeito, é o atual campeão brasiileiro, mas nosso time encontrou uma forma de jogar que não muda. Vamos fazer o possível para sair do Rio com os 3 pontos. Temos consciência que é possível - declarou Reinaldo, autor do cruzamento que resultou no gol de Alesson, na vitória em Porto Alegre.

Este será o primeiro confronto entre as duas equipes na história. Se por um lado o Mirassol tem o terceiro melhor ataque da competição, o Botafogo aparece com a segunda defesa menos vazada, com apenas 14 gols sofridos.

- É um jogo de xadrez, e temos que ter o controle da posse, gostar da bola, propor o jogo e incomodá-los. Não dá pra ir pra um confronto desse nível e apenas se defender. O que o Mirassol tem de melhor nesse campeonato é a coragem de todos pra jogar - revelou o ex-são-paulino, que atuou em 20 dos 21 jogos do time até aqui.

Enquanto o Mirassol disputa pela primeira vez a Série A em pleno ano de seu centenário, Reinaldo é um dos jogadores mais experientes e com história no Campeonato Brasileiro. Já são 394 jogos pela competição divididos em 14 edições seguidas.