Decisivo no Mirassol, Reinaldo reencontra adversários de sequência artilheira

O mês de setembro reserva uma série de reencontros especiais para o lateral-esquerdo Reinaldo, principal nome da surpreendente campanha do Mirassol no Brasileirão 2025. Artilheiro da equipe com sete gols, além de três assistências, o jogador terá pela frente nas próximas semanas três adversários contra os quais fez estragos no primeiro turno, ao balançar as redes quatro vezes.

continua após a publicidade

Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Debutante na Série A, o time do interior paulista começou a ser visto como a grande sensação do campeonato ao permanecer invicto em todos os cinco jogos que disputou durante o mês de abril, quando viu Reinaldo engatar uma sequência goleadora.

Na 4ª rodada, com atuação de gala e dois gols do lateral-esquerdo, o Mirassol recebeu o Grêmio e goleou por 4 a 1. Nas duas rodadas seguintes, com um gol de Reinaldo em cada jogo, a equipe empatou com o Juventude em Caxias do Sul, em 2 a 2, e com o Atlético-MG, em casa, pelo mesmo placar.

continua após a publicidade

No próximo sábado (13), às 16h, o Mirassol reencontra o Grêmio, último clube do lateral-artilheiro, que inclusive voltará à Arena gremista pela primeira vez após se despedir no fim de 2024.

- Será especial voltar à Porto Alegre, especialmente à Arena do Grêmio. Será a minha primeira vez desde que saí do clube. Tenho muito carinho e respeito pelos torcedores e espero poder dar um abraço nos amigos que estão lá. Será um jogo duro, o Grêmio está reagindo na competição e, na casa deles, com o apoio da torcida, eles se tornam ainda mais fortes - analisou Reinaldo.

continua após a publicidade

No dia 17, o time paulista visita o Botafogo no Rio, em jogo adiado pela 12ª rodada, antes de reencontrar o Juventude, em casa, e o Atlético-MG, na Arena MRV. Nem mesmo o fato de ser visitante em três dos quatro jogos do mês de setembro intimida ou diminui a confiança de Reinaldo em sua equipe.

- Espero que nós possamos repetir o que fizemos no primeiro turno contra esses adversários. Se eu conseguir marcar gols de novo e o Mirassol sair com as vitórias será fantástico, mas aqui nós pensamos sempre coletivamente e jogo a jogo - disse o camisa 6.

Refletindo seu bom momento, Reinaldo já faz seu Brasileirão mais artilheiro da carreira: com 7 gols em 19 partidas, superou a temporada de 2020, quando anotou 6 gols em 35 jogos pelo São Paulo. Agora, o jogador soma 393 partidas de Série A e está prestes a alcançar a marca de 400 jogos, vivendo seu 14º campeonato consecutivo na elite do futebol nacional.

Disputando a competição pela primeira vez em sua história, o Mirassol faz bonito e é o atual 6º colocado na tabela, com 35 pontos - apenas um ponto abaixo do G4, que garante classificação direta à próxima edição da Copa Libertadores.

- Meu maior desejo é chegar ao dia do meu aniversário com o Mirassol na zona de classificação para a Libertadores. Sempre lutei por grandes objetivos na minha vida e na minha carreira, e estou feliz de ver que todos aqui têm essa mesma ambição. Isso me motiva muito - revelou Reinaldo, autor de uma assistência na última rodada, na goleada em casa por 5 a 1 sobre o Bahia.