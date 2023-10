O Referência FC, fundado em 2018, acaba de se tornar SAF (Sociedade Anônima do Futebol). A nova certificação representa mais um passo da estratégia do clube-empresa em se consolidar como uma das principais referências globais do futebol de base. A transição amplia a capacidade do Referência em atrair diversas fontes financeiras, incluindo investimentos de fundos esportivos e parcerias corporativas, além de facilitar os períodos de inscrição em programas de incentivo esportivo, onde o clube pode arrecadar fundos por meio da redução do imposto de renda em colaboração com o Ministério dos Esportes.