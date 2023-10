O técnico Fernando Diniz concedeu entrevista coletiva na noite desta quarta-feira (11), em Cuiabá, um dia antes do duelo da Seleção Brasileira diante da Venezuela, que acontece nesta quinta (12), na Arena Pantanal. Para essa partida, ele poderá contar com Vini Jr, que acabou se machucando na convocação anterior, que marcou a estreia do treinador com a Amarelinha. A expectativa é das melhores possíveis.