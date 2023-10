O atleta Paulo André esteve presenta na festa do influenciador Lucas Tylty em São Conrado, na Zona Sul do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (11). O ex-BBB revelou para o Lance! que já iniciou a preparação para as Olimpíadas de Paris em 2024 e afirmou que se vê em seu "melhor momento" na parte física e psicológica. Veja no player acima!