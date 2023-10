Apesar do debate, a camisa já se tornou um sucesso e vendas, tendo alguns produtos já esgotados no site da loja oficial do clube. Além das cores da Mangueira e a letra da canção estampada na blusa, uma etiqueta exclusiva foi feita para a peça e fica localizada na barra da camisa. O selo traz um icônico desenho do artista com a camisa tricolor, cercado pelo nome “Mestre Cartola” em fonte estilizada.