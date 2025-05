Botafogo perde para o Capital-DF, mas avança na Copa do Brasil

O time reserva do Botafogo foi valente, mas desentrosado e sem muita inspiração acabou sendo batido pelo Capital-DF por 1 a 0 na noite desta quinta-feira (22), no Mané Garrincha, em Brasília. O gol da vitória foi marcado por Rodriguinho, ainda no primeiro tempo. Apesar do revés, o Botafogo se classificou às oitavas de final da Copa do Brasil, já que vencera a partida de ida por 4 a 0.

Como foi Capital-DF x Botafogo

Com a vaga às oitavas de final da Copa do Brasil bem encaminhada após o 4 a 0 no jogo de ida, o Botafogo foi a campo com um time praticamente todo reserva diante do Capital — o único titular que alinhou para a partida no Mané Garrincha foi Alex Telles. Ainda assim, o time do técnico Renato Paiva teve razoável controle de jogo no primeiro tempo, com mais posse bola e duas chances claras de gol. Ainda assim, saiu perdendo: aos 30, Rodriguinho viu o goleiro Raul — que entrara pouco antes após lesão de Léo Linck — adiantado e chutou da intermediária, mandando no ângulo esquerdo e marcando um golaço para o time do Distrito Federal.

O panorama do jogo não mudou muito no segundo tempo. As entradas de Jeffinho, Vitinho e Rwan Cruz deram ao Botafogo um pouco mais de ímpeto ofensivo, mas o time seguiu tendo dificuldades em trabalhar a bola na frente. Ao mesmo tempo, a quantidade excessiva de passes errados dos dois lados deixou o jogo feio e pouco atrativo para os cerca de 15 mil torcedores que foram ao Mané Garrincha. E o placar final seria mesmo aquele do primeiro tempo.

O que vem pela frente

Agora, o Botafogo aguarda o sorteio das oitavas da Copa do Brasil para conhecer o adversário na próxima fase — a CBF ainda não definiu a data. O time carioca volta a campo apenas na próxima terça-feira (27), quando recebe a Universidad de Chile pela Libertadores. O alvinegro folga na rodada do Brasileirão do fim de semana porque teve o jogo com o Ceará adiado. O Capital, por sua vez, enfrenta o Goianésia fora de casa pela Série D.

Alex Telles foi o único titular que alinhou no Botafogo para enfrentar o Capital-DF (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

✅ FICHA TÉCNICA

CAPITAL-DF 1 X 0 BOTAFOGO

COPA DO BRASIL - 3ª FASE - JOGO DA VOLTA

🗓️ Data e horário: Quinta-feira, 22 de maio de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília (DF);

🥅 Gols: Rodriguinho (30'/1ºT);

🟨 Cartões amarelos: Tobinha (CAP); Kauan Lindes, Serafim, Alex Telles (BOT);

⚽ ESCALAÇÕES

CAPITAL-DF (Técnico: Felipe Surian)

Reynaldo; Vinicius Baracioli, Pedro Romano, Richardson e Renan Luís; Erick Varão, Maycon Lucas (Lucas Oliveira) e Rodriguinho (Mateus Anderson); Deysinho (Adílio), Wallace Pernambucano (Michael Quarcoo) e Tobinha (Falcão).

BOTAFOGO (Técnico: Renato Paiva)

Léo Linck (Raul); Mateo Ponte, Danilo Barbosa, Serafim (Kauê Rodrigues) e Alex Telles (Vitinho); Newton, Kauan Lindes (Jeffinho) e Patrick de Paula; Santi Rodrigues, Elias Manoel (Rwan Cruz) e Nathan Fernandes.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA);

🚩 Assistentes: Daniella Coutinho Pinto (BA) e Elicarlos Franco de Oliveira (BA);

🖥️ VAR: Leonardo Rotondo Pinto (MG).