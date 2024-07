RB Bragantino x Athletico: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Arte: Lance!







Escrito por Lance! • Publicada em 21/07/2024 - 05:00 • Bragança Paulista (SP)

RB Bragantino e Athletico se enfrentam neste domingo (21), pela 18ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), no Nabi Abi Chedid, com transmissão do Premiere (pay-per-view). O Massa Bruta ocupa a décima colocação do Campeonato Brasileiro, enquanto o Furacão é o oitavo.

✅ FICHA TÉCNICA

RB Bragantino x Athletico

Brasileirão - 18ª rodada

🗓️ Data e horário: domingo, 21 de julho de 2024, às 18h30

📍 Local: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

📺 Onde assistir: Premiere

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

RB BRAGANTINO (Técnico: Pedro Caixinha)

Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Eric Ramires, Lucas Evangelista e Lincoln; Helinho, Henry Mosquera e Eduardo Sasha.

ATHLETICO (Técnico: Martin Varini)

Léo Linck; Léo Godoy, Kaique Rocha, Gamarra e Esquivel; Erick, Christian, Zapelli; Cuello, Julimar (Canobbio), Di Yorio (Mastriani