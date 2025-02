Grêmio faz 3 gols em 7 minutos e goleia o Pelotas no Gauchão

Com a dupla Edenilson e Braithwaite inspirada, o Grêmio goleou o Pelotas por 5 a 0 na noite desta terça-feira (11), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, e praticamente garantiu uma vaga na semifinal do Gauchão. Gustavo Martins (de letra), Braithwaite (duas vezes) e Pavón (2) marcaram os gols da vitória do tricolor gaúcho. A partida foi válida pela 7ª rodada do Campeonato Gaúcho.

Como foi o jogo

O técnico Gustavo Quinteros mandou a campo um Grêmio bastante diferente daquele que jogara o Gre-Nal para o confronto com o Pelotas. Teve mudanças em todos os setores do time, e isso acabou pesando para que, nos primeiros 30 minutos, a equipe não conseguisse impor seu ritmo de jogo ou criar chances claras. Foi só a partir daí que as coisas começaram a dar certo para o tricolor, que encontrou o caminho do gol pelo lado direito do ataque. Aos 38, Gustavo Martins abriu o marcador após concluir de letra um ataque de Monsalve por aquele setor. E, aos 42 e aos 45, Braithwaite ampliou em cabeceios após cruzamentos de Edenilson.

Os três gols no fim do primeiro tempo praticamente sacramentaram a vitória do Grêmio, mas o time voltou ofensivo diante do Pelotas. Mesmo que Gustavo Quinteros tenha aos poucos mudado a escalação, o tricolor seguiu melhor. Pavón, em chute colocado, ampliou aos 17. O argentino também fez o quinto, em belo chute pela direita de ataque, aos 38.

O que vem pela frente para Grêmio e Pelotas

Com a vitória, o Grêmio chega aos 14 pontos e praticamente assegura a classificação à semifinal. O time lidera o Grupo A e ainda pode ser alcançado em pontos e número de vitórias (4) pelo Guarany de Bagé, mas a diferença de saldo de gols é quase impeditiva: 15 a 1. Com 6 pontos, o Pelotas é o lanterna do Grupo B e, se não vencer o Juventude em casa no sábado (15), corre o risco de ter de disputar o quadrangular que vai definir os dois rebaixados no Estadual. O Grêmio encerra a participação na 1ª fase do Gauchão também no sábado, quando encara o Ypiranga, em Erechim.

Braithwaite abraça Edenilson; dupla funcionou em Grêmio x Pelotas (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 5 X 0 PELOTAS

CAMPEONATO GAÚCHO - 7ª RODADA

🗓️ Data e horário: Terça-feira, 11 de fevereiro de 2025, 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

🥅 Gols: Gustavo Martins (38'/1ºT), Braithwaite (42'/1ºT), Braithwaite (45'/1ºT), Pavón (17'/2ºT), Pavón (38'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Monsalve, Villasanti, Cuéllar (GRE); Jorge Meurer (PEL)

⚽ ESCALAÇÕES

GRÊMIO (Técnico: Gustavo Quinteros)

Tiago Volpi; João Lucas, Gustavo Martins, Jemerson (Rodrigo Ely) e Pedro Gabriel (João Pedro); Villasanti, Cuéllar, Edenilson, Monsalve (Cristaldo) e Aravena (Pavón); Braithwaite (Arezo).

PELOTAS (Técnico: Ariel Lanzini)

Jorge Meurer; Vidal, Massaia, Yuri Bigode e Bryan Gabriel; Robson Lopes (Xandy), Mateus Silva (Gusso), Venício (Léo Ferraz), Cesinha e Emerson (Ruster); Michel Douglas (Luizinho).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Wagner Silveira Echevarria

🚩 Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel e Fabulo Oliveira Diniz

🖥️ VAR: Rodrigo Brand da Silva

4️⃣ Quarto árbitro: Tiago Pires Staduto