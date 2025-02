Mesmo com goleada, Gustavo Quinteros vê problemas no Grêmio

A vitória foi tranquila e com goleada por 5 a 0, mas ainda assim o técnico Gustavo Quinteros não ficou plenamente satisfeito com a atuação do Grêmio diante do Pelotas. Para o treinador argentino, o tricolor teve dois tempos distintos na noite dessa terça-feira (11), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

continua após a publicidade

➡️Confira a classificação do Campeonato Gaúcho

— A primeira parte foi um jogo em que falhamos em muitos passes, tivemos muitos passes errados. Mas a segunda parte foi melhor. Os meias tiveram mais bola, tiveram mais produção, tivemos menos situações de contra-ataque. Portanto, tivemos um jogo que não foi tão bom até o intervalo, mas que foi bom depois do intervalo — avaliou Gustavo Quinteros, logo após vitória do Grêmio.

Três jogadores foram os destaques na goleada sobre o Pelotas, válida pela 7ª rodada do Campeonato Gaúcho: Braithwaite, Pavón e Edenilson. Os dois primeiros marcaram dois gols cada, enquanto Edenilson deu duas assistências e movimentou muito o lado direito ofensivo.

continua após a publicidade

— O Edenilson tem sua melhor posição pelo lado direito, como extremo. Hoje (terça) utilizamos junto com o Lucas, porque tínhamos analisado o adversário, onde os laterais fechavam por dentro e deixavam o passe por fora. Por vezes isso aconteceu na primeira parte, e também na segunda parte. Edenilson passou a jogar por dentro, ao lado de Villasanti. Acho que é a melhor posição para ele — considerou o treinador.

Gustavo Quinteros: 'Grêmio não teve clareza no primeiro tempo'

O técnico do Grêmio falou também sobre os ajustes que precisaram ser feitos no intervalo. Ainda que o time tenha ido para o vestiário com 3 a 0 no placar, os gols só saíram nos minutos finais.

continua após a publicidade

— Na segunda parte, eles (jogadores) tiveram mais mobilidade, tiveram mais espaço, aproveitando o Pavón de um lado, o Edenilson do outro, o passe do Lucas e depois o Pedro. Assim, ganhamos nos flancos e também jogamos melhor com a posse de bola — considerou Gustavo Quinteros.

— Tivemos mais jogo coletivo, o que foi uma melhoria importante. Na primeira parte não foi bom, os nossos adversários fecharam os espaços e nós não tivemos clareza, não tivemos capacidade de criar. Mas na segunda parte melhoramos, tivemos menos situações contra. Espero que nos próximos jogos possamos melhorar ainda mais.