Mãe de filha mais nova de Neymar entra na Justiça; enteda o caso

Amanda Kimberlly, mãe de Helena, de seis meses, filha mais nova de Neymar, tomou medidas legais contra ataques virtuais direcionados à criança. A decisão aconteceu após uma série de comentários maldosos na internet, levando a influenciadora registrar um boletim de ocorrência.

O fato foi revelado durante uma interação de Amanda com uma seguidora nas redes sociais. No contato, a fã da influenciadora expressou sua preocupação com a situação, e sugeriu que era hora de buscar as autoridades. Foi então, que ela revelou que já havia entrado na Justiça.

- Já fiz o boletim de ocorrência, quero ver essa pessoa responder isso como crime - comentou Amanda.

De uma forma discreta, a influenciadora tem compartilhado momentos com a filha nas redes sociais. Helena já apareceu em publicações da modelo em casos especiais, como festinhas de mesversário.

Relação com Neymar

O nascimento de Helena, de apenas seis meses, no ano passado foi marcado por polêmica. Isso porque, ela foi fruto de uma infedelidade de Neymar, com a atual namorada, Bruna Biancardi. Mesmo após o caso, o jogador manteve a relação com a influenciadora.

Recentemente, o atleta abriu o jogo sobre como é a convivência com a filha mais nova e com Amanda Kimberlly. Ele afirmou se encontrar realizado com a chegada das duas filhas, Helena e Mavie, fruto do relacionamento com Bruna Biancardi. Além das duas meninas, Neymar também é pai de David Lucca, de 13 anos.

- Uma não mora comigo, mas falo com ela quase sempre. A outra está comigo o tempo inteiro. [Depois de virar pai de menina] Você fica mais mole, né? Não manda mais em nada também. Ser pai de menina é uma das coisas mais maravilhosas que tem - disse o atleta em entrevista para Romário.