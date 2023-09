Sua passagem pelo seu país, porém, se encerrou em julho de 2022, quando fechou com o turco Ankaragükü. A passagem, porém, foi curta, com ele deixando a equipe sem custos em janeiro de 2023 depois de 16 jogos. No mês seguinte, acertou com a Sampdoria, seu último clube, de onde saiu ao término da temporada com 11 jogos e um gol marcado. No currículo, o bad boy tem um Mundial de Clubes, duas Champions Leagues, uma Copa do Rei, um Campeonato Francês, uma Supercopa da França e uma Copa da França.