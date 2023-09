As duas equipes entram em campo às 21h de sábado (16). O Botafogo é o líder isolado do Campeonato Brasileiro, com 51 pontos, e vem de uma derrota para o Flamengo, no Estádio Nilton Santos. Já o Atlético tem 31 pontos e é o 9º colocado. O time mineiro empatou com o Athletico-PR na última rodada, fora de casa.