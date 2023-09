Do banco para o campo e do campo para as redes. Yago Pikachu precisou de apenas 15 minutos no gramado para marcar o gol da vitória do Fortaleza por 2 a 1 sobre o Corinthians, no Castelão. Gol esse que coloca momentaneamente o Leão na 8ª colocação do Campeonato Brasileiro e o atacante bem próximo de entrar em uma lista histórica: a dos cinco maiores artilheiros do clube na Série A.



O tento anotado por Pikachu foi o seu 17º pelo Fortaleza na principal competição nacional, o quarto este ano mesmo sendo reserva do técnico Vojvoda. Somando todos os campeonatos, já são 38 bolas na rede em 151 partidas disputadas pelo clube desde 2021, quando foi contratado após deixar o Vasco. Yago está em sua segunda passagem pela equipe, já que foi negociado no meio do ano passado com o Shimizu S-Pulse, do Japão, que o emprestou de volta nesta temporada.



Pikachu está a apenas dois gols de igualar Geraldino Savará, maior goleador da história do Fortaleza, na artilharia da equipe no Brasileiro. Saravá marcou 154 vezes pelo clube, mas apenas 19 na primeira divisão. Mesma marca alcançada por Marciano, outro artilheiro que teve passagem marcante pelo Leão na década 70.



Quem lidera o ranking é Rinaldo, que se despediu do clube em 2019. Terceiro maior artilheiro do Fortaleza em todos os tempos, o ex-atacante fez 27 gols pelo clube no Brasileirão, dois a mais do que Wellignton Paulista, o segundo colocado na lista. Confira o top 10:



MAIORES ARTILHEIROS DO FORTALEZA NA HISTÓRIA DO BRASILEIRO



1º - Rinaldo - 27 gols

2º - Wellington Paulista - 25 gols

3º - Amílton - 20 gols

4º - Geraldino Saravá - 19 gols

Marciano - 19 gols

6º - Yago Pikachu - 17 gols

7º - Robson - 14 gols

Finazzi - 14 gols

9º - Lúcio - 13 gols

Vinícius - 13 gols