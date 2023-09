Na prévia da semifinal da Copa Sul-Americana, o Fortaleza venceu o Corinthians por 2 a 1 na Arena Castelão, em duelo válido pela 23ª rodada do Brasileirão. A equipe cearense dominou a partida e abriu o placar com Lucero, mas os paulistas reagiram rápido com Pedro. No segundo tempo, Marinho perdeu pênalti, mas Pikachu sacramentou a vitória dos mandantes nos acréscimos. Veja os melhores momentos no vídeo acima.