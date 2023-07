Apesar de apresentarem dimensões diferentes, os campos de futebol devem seguir vários parâmetros para serem considerados oficiais pela Fifa, mesmo que o regulamento deixe uma margem. As medidas vão muito além de apenas comprimento e largura, já que até mesmo as dimensões do círculo central e área do escanteio são consideradas. Mas afinal, qual é o tamanho de um campo de futebol?