De acordo com o mecanismo de solidariedade, os clubes que ajudaram na formação de um jogador entre os 12 e os 23 anos têm direito a receber 5% do valor total de uma transferência futura do atleta. A equipe que contou com o profissional dos 12 aos 15 anos têm direito a 0,25% do valor por cada ano, enquanto as entidades que contribuíram dos 16 aos 23 anos têm direito a 0,5% por cada ano.