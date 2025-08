Desempenho fora de casa é trunfo do Cruzeiro para jogo contra o CRB

O Cruzeiro volta as atenções neste início de semana para a partida de volta pelas oitavas de final da Copa do Brasil, contra o CRB, quinta-feira (7), às 21h, no Estádio Rei Pelé, em Maceió. Depois do empate por 0 a 0, no Mineirão, a equipe do técnico Leonardo Jardim precisa da vitória para se classificar para as quartas de final. Em caso de novo empate, por qualquer placar, a definição da vaga será nos pênaltis.

Um dos trunfos do Cruzeiro para o jogo de volta contra o CRB é o bom desempenho da equipe fora de casa nesta temporada. A Raposa não perde como visitante desde 24 de abril, quando foi derrotada pelo Palestino, em Coquimbo, no Chile, por 2 a 1, pela Copa Sul-Americana, com um time alternativo – foi a última partida do atacante Dudu com a camisa celeste.

Desde então, foram oito jogos, com cinco vitórias e três empates, pelo Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. No Brasileirão, o Cruzeiro tem a segunda melhor campanha como visitante, com 15 pontos, quatro vitórias, três empates e duas derrotas, aproveitamento de 55,5% - o Palmeiras faz a melhor campanha, com 19 pontos, e o Flamengo, com um jogo a menos, tem melhor aproveitamento.

Na única partida que fez fora de casa nesta Copa do Brasil, pela terceira fase, o Cruzeiro derrotou o Vila Nova-GO por 3 a 0, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, em 22 de maio.

Pela terceira fase, Cruzeiro, de Matheus Pereira, derrotou o Vila Nova-GO, no Serra Dourada (Foto: Héber Gomes/Cruzeiro)

Após a vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo, domingo (3), no Estádio Nilton Santos, o técnico Leonardo Jardim destacou esse desempenho do Cruzeiro fora de casa:

- Nós temos tido uma postura importante fora de casa, temos organização, temos atitude. Futebol é a parte ofensiva, é a parte defensiva, é a atitude, é o compromisso de toda a gente e a qualidade dos nossos jogadores. Sinceramente, estou satisfeito – afirmou Leonardo Jardim.

Cruzeiro está há sete jogos sem sofrer gol fora de casa

O técnico do Cruzeiro, mais uma vez, elogiou o comportamento da equipe não sofre gol fora de casa há sete partidas, desde o empate por 1 a 1 com o Mushuc Runa, no Equador, pela Sul-Americana, em 7 de maio:

- Os jogadores têm comprado nossa ideia, têm sido responsáveis. Se no início, quando eu cheguei, dia 8 de fevereiro, me falassem que vamos virar o campeonato com 37, 40 pontos, eu diria: 'onde é para assinar'. Eu assinaria logo. Por isso, acho que temos de valorizar esse grupo, o trabalho, e os torcedores, mesmo que sofram, às vezes, temos de apoiá-los porque a atitude e o empenho deles têm sido fantásticos – disse Leonardo Jardim, referindo-se à campanha do Cruzeiro no turno do Campeonato Brasileiro.