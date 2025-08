O Botafogo volta a campo nesta quarta-feira (6), às 19h (de Brasília), para a primeira decisão do mês de agosto. Em Bragança Paulista, a equipe comandada por Davide Ancelotti irá encarar o Red Bull Bragantino para espantar o fantasma das oitavas de final na era SAF e avançar na Copa do Brasil.

De 2022 ao ano mágico de 2024, o Glorioso caiu na mesma fase da competição mata-mata para América-MG, Athletico-PR e Bahia, respectivamente. Contra o Massa Bruta, há uma boa vantagem construída no Rio de Janeiro para melhorar a campanha.

O jogo de ida foi de total controle do Alvinegro, com vitória incontestável pelo placar de 2 a 0. Álvaro Montoro e Alexander Barboza marcaram, e abriram os caminhos para colocarem o time entre os oito melhores da edição.

Para avançar de fase, o Botafogo pode perder por até um gol de diferença no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques. Caso o Bragantino iguale o placar agregado, a decisão será nos pênaltis.

A última grande participação do Glorioso na Copa do Brasil aconteceu em 2017, com a ida às semifinais contra o Flamengo. Desde então, o clube acumula fracasso e algumas eliminações trágicas.

2017 - semifinal contra o Flamengo

2018 - eliminação na primeira fase para a Aparecidense-GO

2019 - eliminação na segunda fase para o Juventude

2020 - eliminação para o Cuiabá nas oitavas

2021 - eliminação na segunda fase para o ABC

2022 a 2024 - eliminações nas oitavas para América-MG, Athletico-PR e Bahia.

Em toda a sua história, o Botafogo nunca levantou o troféu da Copa do Brasil. A melhor campanha do clube aconteceu no ano de 1999, com o vice-campeonato dentro do Maracanã para o Juventude.