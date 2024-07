Presidente da CBF se pronuncia após ter boneco ‘enforcado’ por torcedores do Botafogo

Ednaldo Rodrigues foi alvo de ofensas de torcedores do Botafogo antes do jogo com Palmeiras (Rodrigo Ferreira/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/07/2024 - 15:45 • Rio de Janeiro (RJ)

Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues revelou ter tido uma conversa com John Textor sobre o episódio em que teve um boneco com seu rosto "enforcado" por torcedores do Botafogo. O caso aconteceu horas antes do confronto com o Palmeiras, pelo Brasileirão.

- Falei com ele (Textor) como com qualquer filiado. Sei separar as coisas, o clube da pessoa. Ele me pediu desculpas em nome do Botafogo pelo que aconteceu ontem e eu aceitei. Tenho 70 anos e há 60 sofro preconceito. É por questão de raça, por questão regional. O que aconteceu foi em um equipamento público. É uma questão criminal - disse o mandatário em contato com o "ge".

Um dos motivos pelos protestos contra Ednaldo Rodrigues se dá pelo fato do presidente ter processado John Textor. O mandatário da CBF não aceita as acusações do dono do Botafogo de que o Campeonato Brasileiro tenha sido manipulado.

Além de Ednaldo Rodrigues, Leila Pereira também foi alvo da mesma ação que pendurou dois bonecos "enforcados" em uma via pública do Rio de Janeiro. O clima hostil nos bastidores levou a tensão para fora dos gramados.