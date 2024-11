Taça do Brasileirão. (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/11/2024 - 21:43 • Rio de Janeiro

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou mudanças para calendário do futebol brasileiro de 2025, a começar pelo Brasileirão, que tem seu início planejado para 29 de março, com parada durante Mundial de Clubes, entre junho e julho, para evitar conflitos e prejudicar clubes.

As mudanças foram estipuladas considerando o tempo de paralisação para o Mundial, que contará com quatro representantes brasileiros. Com isso, os estaduais também sofrerão alterações de calendário e serão disputados em um período mais curto, com início em janeiro e fim em março.

O Brasileirão, que costuma começar em abril, terá início em março. Sendo assim, será possível a paralisação da competição para que não exista conflito com o torneio da Fifa, que ocorre entre 15 de junho e 13 de julho, e envolverá quatro clubes brasileiros: Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Botafogo ou Atlético-MG (a definir com o título da Libertadores 2024).

Ednaldo Rodrigues admitiu que o calendário avançado ainda não é o ideal, mas avalia como um avanço. As declarações foram feitas após o título do Flamengo sobre o Atlético Mineiro na final da Copa do Brasil.

Se o campeonato não parasse, os clubes seriam prejudicados com jogos atrasados e, fatalmente, jogariam durante as Datas Fifa com prováveis desfalques. Durante essa paralisação, os times que não participarão do Mundial poderão escolher o que fazer durante o período, até mesmo dar férias a seus jogadores ou alguma inter-temporada.

Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF. (Foto: Reprodução)

Nos próximos dias, a Seleção Brasileira volta a campo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026, em partida contra a Venezuela, no Monumental de Maturín, na próxima quinta-feira (14), a partir das 18h (de Brasília). Em seguida, viaja para Salvador, onde enfrenta o Uruguai, na Arena Fonte Nova, na terça-feira (19).

