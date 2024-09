Prefeitura do Rio divulga esquema operacional para jogos de Libertadores no mesmo dia

Taça da Libertadores. (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/09/2024 - 13:09 • Rio de Janeiro

Nesta sexta-feira (6), a Prefeitura do Rio divulgou um esquema operacional especial para os dias de grandes eventos no Rio de Janeiro. A cidade terá jogos decisivos de Libertadores do Fluminense e Botafogo no mesmo dia, além de sediar o Rock in Rio durante o período.

A Conmebol confirmou os confrontos entre Fluminense x Atlético-MG e Botafogo x São Paulo pelas quartas de final da Libertadores para o mesmo dia: quarta-feira, 18 de setembro. O Tricolor entra em campo no Maracanã, às 19h, enquanto o Alvinegro recebe os paulistas no Nilton Santos às 21h30 (de Brasília).

A decisão da entidade tem gerado uma série de questionamentos, uma vez que o Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (BEPE) não costuma permitir que jogos de torcidas rivais aconteçam no mesmo dia no Rio de Janeiro. A curta distância entre o Maracanã e o Nilton Santos evidencia a preocupação por parte dos torcedores: apenas 10 km separam os palcos dos confrontos.

Para o esquema, a prefeitura divulgou um esquema especial no funcionamento do metrô, trens da Super Via, trânsito no entorno dos estádios e policiamento especial. Confira as medidas tomadas:

Jogo no Nilton Santos: 18/09, 21h30, Botafogo x São Paulo

Para facilitar o retorno dos torcedores do jogo entre Botafogo e São Paulo, a concessionária vai estender o horário de embarque de clientes na estação Central do Brasil/Centro, que faz a integração com o serviço de trens urbanos da SuperVia, até 1h30. O embarque no sistema metroviário será feito exclusivamente pelo acesso A (Central do Brasil). As demais estações do sistema funcionarão normalmente, de 5h à meia-noite. Porém, depois da meia-noite, elas ficarão abertas apenas para desembarque.

No retorno, a partir da estação Central do Brasil/Centro, os torcedores poderão seguir para as estações das linhas 1 e 4 no sentido Uruguai/Tijuca ou sentido Jardim Oceânico/Barra da Tijuca. Já para a linha 2, os trens seguirão da estação Central para a Pavuna. Neste período, não haverá integração com trens urbanos nas estações Maracanã e São Cristóvão do MetrôRio. Haverá integração apenas na estação Central do Brasil/Centro.

A linha 2 vai operar entre Pavuna e Botafogo, e a transferência entre as linhas 1 e 2 poderá ser feita no trecho entre as estações Central do Brasil/Centro e Botafogo.

Jogos no Maracanã: 18/09, 19h (Fluminense X Atlético-MG) e 19/09, 19h (Flamengo X Peñarol)

Para oferecer mais comodidade e facilidade aos clientes, no jogo entre Fluminense e Atlético-MG, na quarta-feira (18/09), o MetrôRio vai reforçar o efetivo de segurança e de operadores de estação, principalmente nas estações próximas ao estádio.

Na quinta-feira (19/09), também haverá jogo no Maracanã, onde Flamengo e Peñarol entram em campo a partir das 19h, também pela Libertadores. Para oferecer mais comodidade e facilidade aos clientes, a concessionária vai reforçar o efetivo de segurança e de operadores de estação, principalmente nas estações próximas ao estádio.

O MetrôRio sugere que os torcedores se programem e antecipem a chegada ao estádio do Maracanã. É importante verificar também qual é a estação mais próxima de cada setor do estádio. Quem tem ingressos para acesso nos portões A, B e C (Oeste e Sul) deve desembarcar na estação Maracanã (Linha 2). Já para quem tem bilhetes para o portão D, E e F (Leste e Norte), a concessionária indica desembarque na estação São Cristóvão (Linha 2).

Nos dois dias de jogos, a transferência entre as linhas 1 e 2 será no trecho compartilhado entre Botafogo e Central do Brasil / Centro. Os clientes devem carregar seus cartões com antecedência ou utilizar o pagamento por aproximação diretamente nos validadores das catracas.

SuperVia prepara programação especial para Jogos da Libertadores

A SuperVia terá grade de trens extras para atender o público dos jogos da Libertadores. A operação ferroviária seguirá com a capacidade plena nos dias do ponto facultativo. Para os demais dias (com shows do Rock in Rio), a programação seguirá a grade usual. Nos dias 18 e 19, a SuperVia vai reforçar a grade dos trens a partir das 15h e orienta que os clientes programem suas viagens consultando a ferramenta “Planeje Sua Viagem” no aplicativo da concessionária ou, em caso de dúvidas, podem contatar a Central de Atendimento (0800 726 9494).

Em nota enviada ao Lance!, a PMERJ informou que "possui a expertise de décadas de atuação na segurança nesse tipo de contexto" e garantiu que haverá segurança para todos os envolvidos.

- Uma estratégia de policiamento está sendo traçada, visando a escolta das delegações dos clubes, das equipes de arbitragem, assim como das torcidas organizadas, rotinas estas conduzidas historicamente pelo Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (BEPE), referência nacional em seu universo de atuação - informou a corporação.

CONFIRA DATAS E HORÁRIOS DOS JOGOS DE IDA QUARTAS DE FINAL DA LIBERTADORES:

➡️ Colo-Colo x River Plate - Terça-feira (17), às 21h30 (de Brasília)

➡️ Fluminense x Atlético-MG - Quarta-feira (18), às 19h (de Brasília)

➡️ Botafogo x São Paulo - Quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília)

➡️ Flamengo x Peñarol - Quinta-feira (19), às 19h (de Brasília)