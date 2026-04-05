Pré-jogo: Flamengo x Santos jogam no Maracanã; acompanhe

Times se enfrentam no Estádio do Maracanã, na tarde deste domingo (5), pela 10ª rodada do Brasileirão

Captura-de-tela-2025-03-14-155259-aspect-ratio-1024-1024
Juliana Yamaoka
São Paulo (SP)
Dia 05/04/2026
15:21
Atualizado há 1 minutos
Flamengo e Santos se enfrentam no Maracanã. (Foto: Divulgação/ Flamengo)
Flamengo e Santos se enfrentam no Maracanã. (Foto: Divulgação/ Flamengo)
O Flamengo recebe o Santos neste domingo (5), às 17h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Lance! faz a cobertura completa com equipe de reportagem direto do estádio!

16h45 - Times no aquecimento no Maracanã

Flamengo no aquecimento antes do jogo contra o Santos. (Foto: Leonardo Bessa/ Lance!)
Santos antes do aquecimento no duelo contra o Flamengo. (Foto: Leonardo Bessa/ Lance!)
16h30 - Escalações:

(Técnico do Flamengo: Léo Jardim) - Rossi; G. Varela, Léo Ortiz e Léo Pereira; Ayrton Lucas, Everton Araujo, Jorginho, Arrascaeta e Carrascal; Samuel Lino e Pedro

(Técnico do Santos: Cuca) - Gabriel Brazão; Zé Ivaldo, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Christian Oliva, Gustavo Henrique e Gabriel Bontempo; Barreal, Thaciano e Lautaro Díaz.

15h52 - Pendurados

FLAMENGO: Alex Sandro, Everton Cebolinha e Jorginho.

SANTOS: Gabriel Brazão, Escobar, Gustavo Henrique, Barreal e João Schmidt

PRÓXIMOS JOGOS: 11ª rodada do Campeonato Brasileiro

11.04 - sábado - Fluminense x Flamengo - Maracanã - 18h30 (de Brasília)
11.04 - sábado - Santos x Atlético-MG - Vila Belmiro - 20h (de Brasília)

16h15 - Santos chega ao Maracanã

16h - Flamengo chega ao Maracanã

15h50 - Desfalques do Santos:

NEYMAR: suspenso

RONY: suspenso

IGOR VINÍCIUS: pequeno edema no quadríceps direito

GABRIEL MENINO: dores no músculo posterior da coxa direita

MIGUELITO: dor nas costas após servir a Seleção da Bolívia na última Data Fifa

VINÍCIUS LIRA: ruptura total do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo

MAYKE: problemas no joelho; tomou corticóide e precisa esperar um prazo para não acusar doping

15h45 - Torcida do Flamengo começa a ocupar as arquibancadas centrais do Maracanã

Torcida do Flamengo no Maracanã para acompanhar duelo contra o Santos. (Foto: Leonardo Bessa/ Lance!)

15h40 - Ficha Técnica da partida:

✅ FICHA TÉCNICA
Flamengo x Santos
10ª rodada – Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: domingo, 5 de abril de 2026, às 17h30 (de Brasília).
📍 Local: Maracanã, no Rio (RJ).
👁️ Onde assistir: TV Globo (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e GETV (streaming).
🕴️ Arbitragem: Anderson Daronco (RS).
🚩 Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Thiaggo Americano Labes (SC).
📺 VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG).

15h35 - Movimentações da torcida do Santos no Maracanã

Torcida do Santos na entrada do Maracanã. (Foto: Leonardo Bessa/ Lance!)
15h30 - Desfalques do Flamengo

ALEX SANDRO: em processo de recuperação, jogador realiza trabalhos em campo com a fisioterapia.

PULGAR: fora da partida de hoje por suspensão, meia teve confirmada lesão na articulação acromioclavicular do ombro direito. Está em tratamento com o Departamento Médico do clube.

EVERTON CEBOLINHA: atacante deixou o campo relatando dores após a última partida, contra o Red Bull Bragantino. Exame de imagem realizado no dia seguinte confirmou fratura de uma costela. Está em tratamento com o Departamento Médico do Flamengo.

SAÚL: o meia segue avançando no processo de recuperação após procedimento cirúrgico realizado no calcanhar esquerdo. Realiza trabalhos de fisioterapia em campo e também de condicionamento físico.

15h20 - Movimentações da torcida do Santos nos arredores do Maracanã

Torcida do Santos no lado externo do Estádio do Maracanã. (Foto: Leonardo Bessa/ Lance!)
15h15 - Lista de relacionados

Confira a lista de relacionados dos dos times; Neymar está suspenso e será baixa do técnico Cuca. No Rubro-Negro, Bruno Henrique é a principal novidade!

➡️ Com novidade no ataque, Flamengo divulga lista de relacionados para duelo contra Santos

➡️ Com Gabigol, Santos divulga lista de relacionados para enfrentar Flamengo

