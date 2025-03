A noite de quinta-feira (6) foi marcada por mais um caso de racismo em competições da Conmebol, desta vez pela Libertadores Sub-20. O caso aconteceu durante a partida entre Palmeiras e Cerro Porteño, e teve como vítima o jovem Luighi, do Alviverde. Após o incidente, Vini Jr, do Real Madrid, se posicionou em prol do jogador brasileiro e disparou contra a Conmebol.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Na visão do astro da Seleção Brasileira, a entidade sul-americana de futebol não toma as medidas necessárias para coibir esse tipo de comportamento em competições do continente. Esta não foi a primeira vez que agressões racistas aconteceram em partidas de torneios da federação.

Ao falar sobre o assunto, Vini Jr parabenizou Luighi, de apenas 18 anos, por ter se posicionado sobre o caso. Além disso, o atacante do Real Madrid cobrou punições severas da Conmebol aos responsáveis.

continua após a publicidade

- Parabéns pelo posicionamento, mano. É triste, mas fique forte. Vamos juntos nessa luta. Até quando, Conmebol? Vocês nunca fazem nada. Nunca! - publicou Vini Jr, nas redes sociais.

Vini Jr cobrou punição da Conmebol em novo caso de racismo (Foto: Reprodução/Instagram)

➡️ Felipe Melo desabafa após caso de racismo contra Luighi, do Palmeiras: ‘É cadeia’

Entenda o caso de racismo

Após o terceiro gol do Palmeiras sobre o Cerro Porteño, quando Figueiredo foi substituído, um torcedor paraguaio, com uma criança no colo, foi flagrado fazendo gestos racistas em direção aos jogadores brasileiros. Luighi alertou a arbitragem e, aos prantos, precisou ser amparado pelos colegas no banco de reservas.

continua após a publicidade

A transmissão da partida é feita diretamente pela Conmebol TV, que não repetiu o flagrante. O árbitro ativou o protocolo de racismo no momento, mas a partida prosseguiu normalmente após Luighi se encaminhar ao banco de reservas.

Após a partida, Luighi foi escolhido para a entrevista pós-jogo. O atacante, ao ser questionado sobre o jogo, demonstrou indignação e surpresa ao perceber que o caso de racismo não seria abordado.

- É sério? Vão deixar passar isso? O que fizeram comigo foi um crime, você não vai perguntar isso? Você não vai perguntar sobre o jogo mesmo? A Conmebol vai fazer o que sobre isso, a CBF, sei lá? Você não vai perguntar sobre isso? Você não ia, né? Foi um crime comigo, a gente é formação, aqui é formação, a gente tá aprendendo aqui - disse o jogador chorando durante a transmissão oficial.

Em campo, o Palmeiras venceu o confronto contra o Cerro Porteño por 3 a 0 e se manteve na liderança do Grupo C do torneio sul-americano.