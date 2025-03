PMERJ monta plano de ação para estreias de cariocas no Brasileirão

A Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ), por meio do Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (Bepe), preparou esquema de segurança para as estreias dos clubes cariocas, no Brasileirão 2025. O Flamengo recebe o Internacional neste sábado (29), no Maracanã, enquanto Vasco e Santos se enfrentam em São Januário no domingo (30).

Ao todo, mais de 770 policiais militares vão participar do plano de segurança montado para os dois jogos. Uma estratégia de policiamento foi traçada, visando a escolta das delegações dos clubes, das equipes de arbitragem, assim como das torcidas organizadas,

Flamengo x Internacional

No sábado (29), o Bepe com o apoio do 6° BPM (Tijuca) e do 4° BPM (São Cristóvão) irá atuar em todo o Estádio do Maracanã, bem como nas principais vias da região como a Avenidas Rei Pelé, Maracanã e a Rua Professor Eurico Rabelo.

Haverá também reforço com o emprego de policiais do Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer), nas principais Estações de Trem e Metrô que dão acesso ao estádio, onde o Flamengo fará sua estreia no Brasileirão contra o Internacional, às 21h.

Vasco x Santos

No domingo (30), às 18h30, a unidade estará mobilizada para garantir a segurança dos torcedores que foram assistir à partida entre Vasco e Santos, no Estádio de São Januário.

O Bepe atuará na escolta de cerca de 20 ônibus com torcedores do Santos que virão da cidade do litoral paulista para o Rio de Janeiro. A previsão é que os coletivos sejam escoltados desde a divisa entre os territórios de São Paulo e Rio de Janeiro, na Rodovia Presidente Dutra até o local da partida.

Para isso, mais de 360 agentes foram mobilizados para atuar no esquema especial de segurança. Os jogos terão apoio de outras unidades Operacionais da Corporação, como o Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) e o Batalhão de Ações com Cães (BAC).

As demais unidades especializadas da corporação que também participam desse trabalho sistematicamente – como o Regimento de Polícia Montada (RPMont) e as equipes das Rondas Especiais e Controle de Multidões (RECOM) – estarão mobilizadas.

Policiais do Grupamento Aeromóvel (GAM) realizarão o monitoramento aéreo, através de aeronaves tripuladas e Drones, e equipes do Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer) estarão reforçando a presença policial nas Estações de Trens de e Metrô de São Cristóvão e Maracanã.

— No sábado, o Bepe contará com o efetivo de 300 agentes, com emprego de mais de 20 viaturas no entorno do Estádio Maracanã, onde o Flamengo recebe o Internacional de Porto Alegre. No domingo, 310 agentes estarão escalados para a estreia do Vasco contra o Santos. Os ônibus de viagem que irão trazer os torcedores do clube santista para o Rio de Janeiro serão escoltados por policiais militares até o Estádio São Januário. As partidas terão apoio de outras unidades operacionais da corporação, como o Batalhão de Choque e o Batalhão de Ações com Cães — explica o comandante do Bepe, Tenente Coronel Eduardo Monteiro.

