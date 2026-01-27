Após dois anos de disputa na Série B do Campeonato Brasileiro, Lucas Ronier volta a disputar a Série A, agora mais experiente, consolidado e com outro protagonismo no clube alviverde, que defende desde os 9 anos de idade.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Uma coincidência marca esse novo momento: o adversário da estreia do Coritiba no Brasileirão 2026 será o RB Bragantino, o mesmo contra quem Ronier fez seus primeiros minutos na elite nacional, no final de 2023. Na ocasião, ainda como um jovem recém-promovido ao profissional, ele entrou apenas nos minutos finais da partida válida pela 37ª rodada naquela edição da Série A.

De lá para cá, muita coisa mudou. Ronier foi a grande revelação da Série B de 2024, chamando a atenção de vários clubes do Brasil e do exterior, e a principal peça do ataque na campanha do título da Série B de 2025, ambos pelo Coritiba. Agora, retorna à maior competição do país mais maduro e candidato a ser um dos destaques do Brasileirão.

continua após a publicidade

- A nossa expectativa é a melhor possível. Trabalhamos muito para colocar o Coritiba de volta à Série A. Sabemos que o nível é mais alto e enfrentaremos equipes muito qualificadas. Mas estamos preparados, com um elenco experiente e queremos fazer um grande campeonato - afirmou o atacante de 21 anos, pretendido pelo mercado, mas que o Coritiba trata como uma grande joia do clube.

Sobre o reencontro com o Red Bull Bragantino, Ronier destaca que agora vive um novo momento desde o duelo de 2023.

- Com certeza aprendi e amadureci muito nesses dois anos. É um novo momento para mim e pro Coxa e me sinto preparado. Legal essa coincidência, mas independentemente do adversário, nosso foco é largar bem, porque a competição é muito difícil, qualquer ponto faz a diferença. Estamos realmente muito focados em fazer uma grande estreia diante dos nossos torcedores - disse o jogador, já com 89 jogos pelo clube em basicamente duas temporadas.

continua após a publicidade

A partida entre Coritiba e Red Bull Bragantino acontece nesta quarta-feira (28), às 19h (de Brasília), no Estádio Couto Pereira.