Dessa forma, as duas equipes criaram chances de gol no início do duelo: a Portuguesa Santista acertou uma bola na trave com apenas 20 segundos, e o São José teve um cabeceio no travessão. Porém no segundo tempo, com o aumento da chuva, praticamente não foi possível desenvolver oportunidades claras por ambos os lados. Nos instantes finais, aos 48 minutos, o árbitro assinalou pênalti para a Briosa, convertido pelo capitão Franco, que garantiu o triunfo dos mandantes.