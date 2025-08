Emprestado ao Fluminense até o final do ano, Paulo Baya entrou na mira do Ceará. Uma proposta já foi enviada e as negociações estão em curso. A notícia foi dada por Déo Luis e confirmada pelo Lance!.

O vínculo com o Tricolor é até dezembro e o clube possui opção de compra, de modo que uma decisão final passa pelo Rio de Janeiro. Além da diretoria carioca, o Primavera, clube paulista que detém os direitos do jogador de 26 anos, também precisa dar seu aval.

O atacante foi contratado no início de 2025 para reforçar o elenco tricolor, mas recebeu poucas oportunidades até o momento, estando há oito jogos sem ser acionado. Foram 17 jogos e 559 minutos em campo, contribuindo com dois gols e uma assistência.

Baya tem espaço no Ceará?

Paulo Baya atua pelos lados do campo, principalmente pelo esquerdo. Atualmente, o o Ceará conta com Galeano e Pedro Henrique como pontas titulares. O primeiro vinha jogando pela direita enquanto o segundo pela esquerda, mas o treinador Léo Condé inverteu esse posicionamento nos últimos jogos.

Além deles, Aylon e Bruno Tubarão também jogam pela direita, tendo Guilherme e Fernandinho pela esquerda. Destes, só o Fernandinho chegou a ter uma sequência relevante como titular, mas se machucou pouco depois. Ele voltou a jogar antes da pausa para o Mundial de Clubes, mas sentiu um desconforto muscular na região anterior da coxa direita na vitória sobre o Cruzeiro, pela 16ª rodada do Brasileirão. Em exame de imagem, teve uma lesão muscular confirmada.

O Ceará está em 11º no Brasileirão, com 22 pontos. Na última rodada, empatou com o Flamengo no Maracanã.