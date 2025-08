Lateral português é oferecido ao Corinthians, que prega cautela

O Corinthians busca reforços na janela de transferências, que terá duração até setembro, mas também é alvo de procura dos jogadores. Ricardo Esgaio, lateral-direito do Sporting, foi oferecido ao clube alvinegro nos últimos dias.

O jogador português de 32 anos defende o Sporting desde 2021 e tem 192 partidas com a camisa do clube. O lateral-direito perdeu espaço após as chegadas de Vagiannidis e Ricardo Mangas para a posição. Na última quinta-feira (31), atuou por cinco minutos na derrota por 1 a 0 para o Benfica, que custou o título da Supertaça Cândido de Oliveira.

Apesar das credenciais do atleta, o Corinthians não demonstrou entusiasmo, não iniciou tratativas e ainda não definiu se pretende avançar. O clube alvinegro segue na busca por reforços nesta janela, mas procura sem pontual nas contratações, visando jogadores com contrato no fim e sem custos na aquisição.

Lateral do Sporting foi oferecido ao Corinthians (Foto: Reprodução/X/Sporting)

Preferências do Corinthians

A prioridade do Timão é por um atacante que atue pelos lados. A comissão técnica identifica que falta um jogador com essa característica no elenco, e que o setor ofensivo foi montado para atuar primordialmente pelo meio.

Nesta temporada, o Corinthians só contratou o lateral-esquerdo Fabrizio Angileri, em fevereiro. Dorival Júnior assumiu o Timão no final de abril. O treinador declarou publicamente que fez um acordo com a direotria para a chegada de até quatro reforços.

Desde então, o Corinthians dispensou três jogadores: Alex Santana, Igor Coronado e Giovane. Ainda assim, o clube segue com carências na lateral direita. Matheuzinho é o titular da posição, mas não tem um reserva consolidado. Léo Mana, oriundo da base, é uma opção, mas Dorival Júnior tem improvisado Félix Torres na função nas últimas partidas do time alvinegro.